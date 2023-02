Bundesliga: Üble Beleidigungen gegen Zwayer! Freiburg beendet Bochum-Serie

Rote Karte sorgt für Diskussionen

Streich bringt Matchwinner Höler von Beginn an

Im Vergleich zur 0:3-Niederlage bei Bayern München nahm Letsch vier Änderungen vor. Unter anderem rückte Freiburg-Leihgabe Keven Schlotterbeck in die Innenverteidigung, in der Offensive ersetzte Takuma Asano den erkälteten Philipp Förster. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Sein Gegenüber Streich, der nach seiner Sperre gegen den VfB Stuttgart an die Seitenlinie zurückkehrte, beorderte lediglich Lucas Höler für Roland Sallai in die Startelf.

Die Freiburger versuchten es spielerisch, was ab Mitte der ersten Hälfte besser gelang. Einen Diagonalball von Lukas Kübler leitete Gregoritsch per Direktabnahme zu dem in der Strafraummitte freistehenden Ritsu Doan weiter, der aber zu wenig Druck hinter seinen Kopfball bekam (26.).

Höler und Gregoritsch besiegeln Freiburger Sieg

Doch Freiburg war nun spielbestimmend. Einen Versuch von Nicolas Höfler blockten die Bochumer noch in höchster Not, nach der anschließenden Ecke erzielte Gregoritsch am langen Pfosten per Volley aus kurzer Distanz die Pausenführung der Gäste.