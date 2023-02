Bundesliga: Nkunku-Comeback! Leipzig gelingt Champions-League-Generalprobe

RB feiert eine gelungene Generalprobe vor dem Duell mit Manchester City in der Champions League. Zwei Offensiv-Akteure betrieben bei der Rückkehr von Nkunku nur wenig Werbung in eigener Sache.

Nach einer ansprechenden Leistung setzten sich die Sachsen beim VfL Wolfsburg verdient mit 3:0 (1:0) durch und behaupteten sich in der Spitzengruppe der Tabelle.

In der 68. Spielminute war es soweit: RB-Star Christopher Nkunku, der mit einem Außenbandriss im Knie die WM und den Rückrundenstart verpasst hatte , feierte nach 98 Tagen seine Rückkehr im Leipziger Trikot.

RB freut sich auf Nkunkus Monster-Qualität

Emil Forsberg hatte die Leipziger zuvor in der Anfangsviertelstunde nach einem Gewusel an der Wolfsburger Strafraumkante in Front geschossen - das erste Tor des Schweden im Kalenderjahr 2023. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)