FC Bayern kassiert bei Borussia Mönchengladbach zweite Saisonpleite - Rot für Upamecano

„Wir können das Spiel tatsächlich schon in den ersten sieben Minuten entscheiden, vor der Roten Karte“, ärgerte sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bei Sky . „Wir haben vier hundertprozentige Aktionen. Wenn wir die ein bisschen konsequenter spielen, dann führen wir 2 oder 3:0, dann ist das Spiel nach sieben Minuten vorbei.“

Bayern verliert bei Angstgegner Gladbach

Nach der zweiten Saisonniederlage droht dem FC Bayern damit am Sonntag der Verlust der Tabellenführung an Union Berlin – ehe es eine Woche darauf in München zum Gipfeltreffen mit den Eisernen kommt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)