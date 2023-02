3. Liga: 1. FC Saarbrücken – FC Ingolstadt 04, 3:4 (2:1)

Die 7.164 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Tobias Bech brachte Ingolstadt bereits in der ersten Minute in Front. Saarbrücken zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Luca Kerber mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Julian Günther-Schmidt in der zehnten Minute. Zur Pause hatte der 1. FC Saarbrücken eine hauchdünne Führung inne. Pascal Testroet schoss für den FC Ingolstadt 04 in der 51. Minute das zweite Tor. Kasim Rabihic brachte Saarbrücken nach 54 Minuten die 3:2-Führung. Bech schockte das Heimteam und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den FCI (68./80.). In der Schlussphase nahm Rüdiger Ziehl noch einen Doppelwechsel vor. Für Richard Neudecker und Dominik Ernst kamen Manuel Zeitz und Marcel Gaus auf das Feld (76.). Rüdiger Ziehl wollte den 1. FC Saarbrücken zu einem Ruck bewegen und so sollten Justin Steinkötter und Marvin Cuni eingewechselt für Pius Krätschmer und Adriano Grimaldi neue Impulse setzen (83.). Am Ende behielt Ingolstadt gegen Saarbrücken die Oberhand.