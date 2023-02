3. Liga: FSV Zwickau – SV 07 Elversberg, 0:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Valdrin Mustafa, der von der Bank für Kevin Koffi kam, sollte für neue Impulse bei SV 07 Elversberg sorgen (74.). Mustafa brachte den FSV Zwickau per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 77. und 90. Minute vollstreckte. Der Sieg war in trockenen Tüchern, und Trainer Horst Steffen gewährte Nico Antonitsch ein wenig Einsatzzeit. Dafür ging Manuel Feil vom Feld (90.). Am Ende punktete Elversberg dreifach bei Zwickau.