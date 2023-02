3. Liga: SG Dynamo Dresden – FC Viktoria Köln, 1:1 (1:1)

Robin Meißner brachte Viktoria in der zwölften Spielminute in Führung. Dennis Borkowski sicherte SG Dynamo Dresden das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Borkowski den 1:1-Endstand her (45.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Am Ende trennten sich Dynamo Dresden und Vikt. Köln schiedlich-friedlich.