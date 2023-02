3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SV Meppen, 3:1 (2:1)

Marvin Pourié schoss in der zehnten Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für Meppen. Marten Winkler schoss für Mannheim in der 23. Minute das erste Tor. Dominik Martinovic machte in der 31. Minute das 2:1 der Mannschaft von Christian Neidhart perfekt. Zur Pause war der SV Waldhof Mannheim im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Mit einem Wechsel – Samuel Abifade kam für Yannick Osee – startete der SV Meppen in Durchgang zwei. Waldhof stellte in der 59. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Daniel Keita-Ruel, Dominik Kother und Thomas Pledl für Pascal Sohm, Winkler und Adrien Lebeau auf den Platz. In der 62. Minute stellte Stefan Krämer um und schickte in einem Doppelwechsel Marcos Alvarez und Christoph Hemlein für David Vogt und Marius Kleinsorge auf den Rasen. Mannheim baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Fridolin Wagner in der 90. Minute traf. Am Ende verbuchte der SV Waldhof Mannheim gegen Meppen einen Sieg.