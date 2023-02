2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – Fortuna Düsseldorf, 2:1 (1:0)

Für das erste Tor sorgte Ragnar Ache. In der 28. Minute traf der Spieler von Fürth ins Schwarze. Düsseldorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Schiedsrichter Fritz (Korb) beide Teams mit der knappen Führung für SpVgg Greuther Fürth in die Kabinen. Die Fans der SpVgg unter den 10.000 Zuschauern durften sich über den Treffer von Ache aus der 57. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Fortuna Düsseldorf stellte in der 62. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Jorrit Hendrix, Daniel Ginczek und Kristoffer Peterson für Felix Klaus, Jona Niemiec und Rouwen Hennings auf den Platz. Peterson ließ sich in der 67. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für die Gäste. In der Schlussphase nahm Alexander Zorniger noch einen Doppelwechsel vor. Für Tobias Raschl und Luca Itter kamen Sebastian Griesbeck und Marco John auf das Feld (76.). Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Jordy de Wijs von der Fortuna noch eine Gelb-Rote Karte abholte (94.). Am Schluss schlug Fürth das Team von Trainer Daniel Thioune mit 2:1.