2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Hannover 96, 1:1 (1:0)

Sarpreet Singh brachte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl in der 15. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause wusste der SSV Jahn Regensburg eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. 96 kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Havard Nielsen, Bright Arrey-Mbi und Enzo Leopold standen jetzt Hendrik Weydandt, Fabian Kunze und Thaddäus-Monju Momuluh auf dem Platz. In der Schlussphase nahm Mersad Selimbegovic noch einen Doppelwechsel vor. Für Aygün Yildirim und Singh kamen Prince Osei Owusu und Lasse Günther auf das Feld (75.). Cedric Teuchert sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 88. Minute ins Schwarze traf. Am Ende stand es zwischen dem SSV und Hannover pari.