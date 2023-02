2. Liga: 1. FC Magdeburg – FC St. Pauli, 1:2 (1:0)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Baris Atik sein Team in der 39. Minute. Magdeburg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit einem Wechsel – Maurides Roque Junior kam für Jannes Wieckhoff – startete St. Pauli in Durchgang zwei. In der 61. Minute änderte Christian Titz das Personal und brachte Tatsuya Ito und Luc Castaignos mit einem Doppelwechsel für Mo El Hankouri und Kai Brünker auf den Platz. Jackson Irvine witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den FC St. Pauli ein (74.). Dank eines Treffers von Jakov Medic in der Schlussphase (88.) gelang es den Gästen, die Führung einzufahren. Am Schluss schlug St. Pauli den 1. FC Magdeburg mit 2:1.