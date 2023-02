Arsenal beendet Durststrecke und übernimmt Tabellenführung

Der FC Arsenal hat in der englischen Premier League seine Durststrecke beendet und mit dem ersten Sieg in vier Wochen die Tabellenführung übernommen.

Der FC Arsenal hat in der englischen Fußball-Meisterschaft seine Durststrecke beendet und mit dem ersten Sieg seit vier Wochen wieder die Tabellenführung übernommen. Die Londoner setzten sich am Samstag bei Aston Villa durch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit mit 4:2 (1:2) durch.