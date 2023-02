Ligue 1: Neymar-Wut! "Er ist ein Individuum ohne Respekt"

Wie die L‘Équipe am Freitag berichtete, sollen sich mehrere Bewohner des Pariser Vororts Bougival lautstark über das Verhalten des PSG-Superstars beschwert haben, der dort seit 2017 in seiner Villa wohnt.

So soll seine Geburtstagsparty am 5. Februar das Fass für einzelne Nachbarn zum Überlaufen gebracht haben - auch für unter anderem den Bürgermeister des Ortes: „Er ist ein Individuum ohne Respekt“, sagte Luc Wattelle gegenüber Le Parisien . „Er hat Zelte mitgebracht, ein Orchester, ein ganzes Soundsystem. Ich wohne auf der anderen Straßenseite und meine Fenster haben gewackelt“, führte der Bürgermeister fort.

„Einige dieser Partys haben 48 Stunden gedauert“

„Man hört Mädchen schreien und Motoren dröhnen, aber das ist akzeptabel. Das passiert höchstens einmal im Monat und ich werde selten gestört“, erklärte ein Nachbar gegenüber L‘Équipe . „Er hat seinen Geburtstag wie ein normaler Mensch gefeiert. In seinem Alter ist es normal, dass er es genießt, und bei seinem Geld ist es kein Wunder, dass seine Partys so groß sind. Aber da er Neymar heißt, reden alle darüber“.

Pokerauftritt und McDonalds-Besuch

Es ist nicht das erste Mal, dass um Neymar in den letzten Tagen Unruhe aufkommt. Nach der 0:1-Hinspielniederlage gegen den FC Bayern in der Champions League forderte Kylian Mbappé Disziplin für die bestmögliche Vorbereitung auf das Rückspiel in München - woraufhin der Brasilianer am Mittwochabend an einem Pokerturnier teilnahm.