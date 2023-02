Europapokal neues Saisonziel bei Union Berlin

Trainer Urs Fischer peilt mit Fußball-Bundesligist Union Berlin die erneute Qualifikation für das internationale Geschäft an.

Trainer Urs Fischer peilt mit Fußball-Bundesligist Union Berlin die erneute Qualifikation für das internationale Geschäft an. Das gemeinsam mit der Mannschaft beschlossene neue Saisonziel verkündete der Schweizer vor dem Heimspiel gegen Schalke 04 (Sonntag, 15.30 Uhr/ DAZN ).

„Wir versuchen uns zum dritten Mal nacheinander fürs europäische Geschäft zu qualifizieren", sagte Fischer am Samstag: „Das vor dem 21. Spieltag zu sagen, ist fast ein bisschen surreal."

Gegen Schlusslicht Schalke wollen die Köpenicker, die am Donnerstag in der Zwischenrunde der Europa League bei Ajax Amsterdam (0:0) gespielt hatten, auf Rotation setzen. Das Spiel in Amsterdam habe „Kraft gekostet, auch im Kopf. Da braucht es eine gewisse Frische auf dem Platz. Wie groß die Rotation sein wird, werden wir sehen", sagte Fischer.