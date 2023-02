Ex-Mitspieler verrät: Salah vergoss bittere Tränen nach Mourinho-Ansage

Viele Chelsea-Fans beobachten die Glanzleistungen von Mo Salah in den vergangenen Jahren im Trikot des FC Liverpool mit einem weinenden Auge.

Im Januar 2014 war der heute 30-Jährige vom FC Basel nach London gekommen. Doch er kam für Chelsea nur auf zwei Treffer und hatte unter Trainer José Mourinho einen schweren Stand. So zog der Flügelstürmer bereits im Februar 2015 per Leihe weiter nach Florenz und ging ein Jahr später zur AS Rom.