Biathlon-WM: Johannes Kühn schimpft nach Schieß-Fiasko in der Staffel

Viessmann daheim zur Biathlon-WM in Oberhof

Ein Schießstand-Fiasko von Johannes Kühn unter widrigen Bedingungen hat die deutsche Männerstaffel bei der Biathlon-WM folgenschwer zurückgeworfen - der bislang beste Deutsche in Oberhof zeigte sich danach schwer gefrustet.

Kühn handelte sich beim zweiten Stehendschießen der Konkurrenz drei Nachlader und drei Strafrunden ein. Das Quartett mit Startläufer Justus Strelow - vorher auf Platz 4 - und die nach Kühn folgenden Roman Rees und Benedikt Doll war im Kampf ums Podium vom Start von da an praktisch chancenlos.

Gold holte sich am Ende überraschend Frankreich um den zweimaligen Verfolgungs-Weltmeister Emilien Jacquelin, Norwegen mit Dominator Johannes Thingnes Bö als Schlussläufer - anfangs ebenfalls von Schießfehlern zurückgeworfen - holte Silber (+38,9 Sekunden/2+14), Schweden Bronze (+1:39,9/1+13).

Biathlon-WM: Staffel in Oberhof wird zur Wind-Lotterie

Der Weltverband IBU und das Organisationskomitee hatten am frühen Samstagmorgen nach einer Sturmwarnung am Freitag in Absprache mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Thüringer Forst entschieden, dass die Rennen stattfinden sollen. Die Sorgen, dass die Bedingungen einen fairen Wettbewerb erschweren würden, bewahrheiteten sich.