Biathlon: Dimitro Pidruschni pocht auf weiteren Russland-Boykott

In der Sportwelt wird über eine Rückkehr russischer Sportler diskutiert. Dimitro Pidruschni hat dazu eine eindeutige Meinung. Bei einer russischen Rückkehr würde der Biathlet sogar einen Traum opfern.

Biathlet Dimitro Pidruschni hält eine Rückkehr russischer Athleten in den Weltsport für deutlich verfrüht

„Es wäre ein großer Fehler, sie starten zu lassen. Schließlich ist der Krieg nicht zu Ende“, sagte der Ukrainer der Zeitung Neues Deutschland : „Russland sollte erst auf die Weltbühne gelassen werden, wenn der Krieg beendet ist und sie dafür bezahlen, was sie angerichtet haben.“ (NEWS: Bei Russland-Rückkehr: Ukraine droht mit Olympia-Boykott)

Für den Fall einer Rückkehr der Russen rechne er mit einem „großen Boykott“ der Olympischen Spiele. „Und ganz ehrlich, auch ich würde das tun, egal wie viel ich vorher in diesen Traum investiert hätte“, betonte der 31-Jährige.

Pidruschni war im Frühjahr 2022 selbst in die Armee einberufen worden, um seine Heimatstadt Ternopil zu verteidigen. „Ich habe drei Monate gedient, bevor ich von unserer Führung den Auftrag bekam, wieder mit meinem Biathlon-Training anzufangen. Ich sollte mein Land im Ausland repräsentieren und den Menschen dort davon erzählen, wie die Situation in unserem Land ist“, so der Sprint-Fünfte von Oberhof. Das sei nun eine seiner „wichtigsten Aufgaben im Sport“. (NEWS: IOC-Boss kritisiert Ukraine)