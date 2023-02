Anzeige

WWE SmackDown! Hammer-Plan um Horror-Figur Bray Wyatt enthüllt! WWE enthüllt Hammer-Plan um Wyatt

Bray Wyatt (M.) und der mysteriöse Uncle Howdy forderten bei WWE SmackDown Brock Lesnar und Bobby Lashley heraus © WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE Friday Night SmackDown macht Bray Wyatt klar, wen er in Richtung WrestleMania 39 ins Visier nimmt: den Sieger des Duells Brock Lesnar - Bobby Lashley!

Wohin führt das Comeback von Horrorfigur Bray Wyatt in Richtung der Megashow WrestleMania 39 Anfang April?

Seit Monaten rätseln WWE-Fans über die Frage - nun haben sie zumindest einen wesentlichen Teil der Antwort: Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown nahmen Wyatt und sein mysteriöser maskierter Verbündeter Uncle Howdy die Topstars Brock Lesnar und Bobby Lashley ins Visier! (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Anzeige

Am Ende eines Segments, in dem Wyatt und Howdy das Team Hit Row attackierten und ausschalteten, erklärte Wyatt in knappen Worten: Der Sieger des Matches zwischen Lesnar und Lashley bei der Show No Escape (Elimination Chamber) 2023 in der Nacht zum Sonntag solle „rennen“.

Bray Wyatt bei WrestleMania 39 gegen Brock Lesnar?

Damit scheint die Hälfte der Antwort darauf gegeben, auf wen Wyatt beim Jahreshöhepunkt im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles treffen wird. Und speziell, wenn es Lesnar sein sollte - was nicht unwahrscheinlich ist, wenn man bedenkt, dass der höher in der Hierarchie steht und vor WrestleMania normalerweise gestärkt wird - wäre es ein spannendes Szenario, die Wyatts Rolle in der Rangordnung weit oben definiert.

Seitdem das aktuelle WWE-Kreativregime um „Triple H“ Paul Levesque den zwischenzeitlich entlassenen Wyatt im Herbst zurückgeholt hat, wird eine Story erzählt, in der der Wyatt von der mysteriösen Howdy-Figur in Richtung einer Gewalt-Eskalation verführt wird - mit dem vorläufigen Höhepunkt des polarisierend geratenen Matches beim Royal Rumble gegen LA Knight.

Ähnliches passiert mit Wyatts alter Partnerin Alexa Bliss, die seit ihrer Royal-Rumble-Niederlage gegen RAW-Damenchampion Bianca Belair nicht mehr zu sehen war. (Haben WWE-Fans die Identität von Uncle Howdy enttarnt?)

Der kurze Hinweis, wie es ab kommender Woche weitergehen wird, kreiert auf einen Schlag jede Menge neue Spannung.

Holt Vince McMahon sich noch mehr Macht zurück? „Das sind trübe Aussichten“: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Sami Zayn wieder emotional - Gunther behält Titel

Im Mittelpunkt der Show in der Nacht steht das Titelmatch zwischen Champion Roman Reigns und Underdog-Held Sami Zayn. Der meldete sich am Freitag in der frankokanadischen Heimat Montréal (wo auch No nochmal mit einem emotionalen Siegversprechen.

Anzeige

Schon am Freitag wurde fix, dass Österreich-Phänomen Gunther weiter als Intercontinental Champion auf die letzten Meter der Road to WrestleMania geht: Er verteidigte den Titel wie erwartet gegen Ex-Footballer Madcap Moss.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 17. Februar 2023:

Ronda Rousey & Shayna Baszler besiegen Natalya & Shotzi

Drew McIntyre & Sheamus besiegen The Viking Raiders

Asuka besiegt Liv Morgan