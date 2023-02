Matarazzo trotz Talfahrt optimistisch

"Wir haben jetzt eine lange Woche, wo wir hart arbeiten können", ergänzte Matarazzo, am kommenden Samstag empfängt Hoffenheim dann Borussia Dortmund in Sinsheim. Offensivspieler Christoph Baumgartner sieht in dem auf dem Papier hoch überlegenen Gegner "vielleicht genau das, was wir brauchen. Vielleicht schaffen wir es als brutaler Außenseiter, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen."