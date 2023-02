Ski-WM: Dürr greift nach Slalom-Medaille

Die Form stimmt, Skirennläuferin Lena Dürr geht zudem mit Schwung in das WM-Rennen im französischen Meribel.

Die Form stimmt, Skirennläuferin Lena Dürr geht zudem mit dem Schwung ihres ersten Sieges in einem Weltcup-Slalom in das WM-Rennen (10.00 und 13.00 Uhr/ARD und Eurosport live) im französischen Meribel.

Am Samstag wird Dürr auf einen bewährten Ski zurückgreifen, den sie zum ersten Mal erfolgreich im ersten Rennen nach Weihnachten am Semmering fuhr - seitdem läuft es für sie. „Es wird derselbe Ski sein wie in den letzten Rennen“, verriet sie. Es scheint keine schlechte Wahl zu sein.