Anzeige

Ex-Bayern-Talent droht Mega-Absturz! Cuisances Kampf gegen die Zweitklassigkeit Cuisances Kampf gegen den Absturz

Ex-Bayern-Talent Michael Cuisance droht erneut der Abstieg in die Serie B © Imago

Kerry Hau

Michael Cuisance galt beim FC Bayern einst als großes Versprechen für die Zukunft. Doch in München konnte sich der Franzose nie durchsetzen und steht nun vor einem Absturz in die Bedeutungslosigkeit.

Was macht eigentlich Michael Cuisance?

Während sich seine ehemaligen Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern am Samstag an diesem Wochenende in der Bundesliga duellieren, steht für den französischen Offensivspieler wieder einmal Abstiegskampf auf dem Programm. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Anzeige

Nachdem er im vergangenen Jahr mit dem FC Venedig in die zweite italienische Liga abgerutscht war, versucht Cuisance nun Sampdoria Genua vor diesem Schicksal zu bewahren. Dort spielt er seit Anfang des Monats auf Leihbasis – auch mit dem Ziel, seiner eigenen Karriere endlich Aufwind zu geben.

„Die Bayern-Woche“, der SPORT1 Podcast zum FCB: Alle Infos rund um den FC Bayern München – immer freitags bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Cuisance gegen den Mega-Absturz! 2019 hatten ihn die Bayern im Alter von 20 Jahren für acht Millionen Euro aus Mönchengladbach geholt. Aus einem vermeintlich großen Versprechen wurde einer der größten Fehlgriffe von Hasan Salihamidzic.

Ex-Bayern-Flop Cuisance: Über Venedig nach Genua

Cuisance konnte sich an der Säbener Straße nie durchsetzen, kam insgesamt nur zu 13 Profi-Einsätzen, und eckte obendrein mit unprofessionellem Verhalten an.

Sowohl Hansi Flick als auch Julian Nagelsmann senkten schnell den Daumen, weshalb er zunächst leihweise bei Olympique Marseille landete und Anfang 2022 fest nach Venedig wechselte. Immerhin: Der FCB bekam von den Italienern noch eine Ablöse von rund vier Millionen Euro für Cuisance. So viel ist er ein gutes Jahr später nicht mehr ansatzweise wert!

In Genua sind sie trotzdem froh, das einstige Top-Talent in den kommenden vier Monaten in ihren Reihen zu wissen. In seinen ersten zwei Wochen als Sampdoria-Spieler kam der Linksfuß bereits zu zwei Serie-A-Einsätzen für den Tabellenvorletzten – einmal eine Halbzeit beim 2:2 gegen Monza, dann sogar eine gute Stunde beim 0:0 gegen Inter Mailand. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)

Sampdoria-Trainer Dejan Stankovic zeigt sich angetan von dem 23-Jährigen, sieht aber im physischen Bereich viel Luft nach oben.

Fitnessprobleme bremsen Cuisance aus

„Er hat so viel Qualität, meiner Meinung nach schöpft er nur 50 Prozent seines Potenzials aus, auch körperlich“, sagte der frühere Mittelfeldspieler vor dem Heimspiel seines Teams am Samstag gegen Bologna. „Wenn er sich in diesem Bereich verbessert, werden seine technischen Fähigkeiten erst wirklich zum Vorschein kommen.“

Anzeige

Fitnessprobleme waren schon zu Bayern-Zeiten ein Thema. Damals schnitt Cuisance bei den Leistungstests und Laufeinheiten oft schlecht ab. Das damit einhergehende Image, es würde ihm an Disziplin und Einstellung auf und neben dem Platz mangeln, konnte er bis heute nicht abschütteln.

Bekommt Stankovic das Sorgenkind endlich hin? „Man hat mir gesagt, er sei ein Hitzkopf. Also habe ich ihm gesagt, dass es zwei von uns gibt und wir miteinander auskommen müssen“, sagte der serbische Ex-Nationalspieler nach dem Spiel gegen Inter lachend. „Spaß beiseite: Er hat es gut gemacht bisher. Er hat eine klare Vorstellung vom Spiel und kann uns helfen.“

Cuisance-Wechsel: Der Absturz eines Mega-Talents

Serie A: Cuisance kämpft erneut um den Klassenerhalt

Die Mission Klassenerhalt hat es trotzdem in sich. Sampdoria steht nach 22 Spieltagen mit nur elf Punkten auf Platz 19, das rettende Ufer ist acht Zähler entfernt. Eine große Herausforderung also für die Mannschaft von Stankovic und ihren neuen Leihspieler. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)