Premier League: Scheich aus Katar bietet Milliarden für United - und enthüllt Vision

Er wolle dem Klub wieder zum Glanz vergangener Tage verhelfen, erklärte er in einem Statement, das in den englischen Medien die Runde macht. In welcher Höhe das Angebot - am Freitag ist die von United gesetzte Deadline abgelaufen - ausgefallen ist, wurde darin nicht verraten.

Englische Medien berichten von einer Summe von bis zu fünf Milliarden Euro. Scheich Al Thani will 100 Prozent der Anteile an dem englischen Rekordmeister übernehmen, der von den US-amerikanischen Besitzern, der Glazer-Familie, vor einigen Wochen offiziell zum Verkauf angeboten worden war.

„Das Angebot wird komplett schuldenfrei sein, via Scheich Jassims Nine Two Foundation", heißt es in der Stellungnahme aus Katar weiter. Man wolle in das Team, das Trainingscenter, das Stadium und die weitere Infrastruktur investieren. Die Vision: Man wolle United zum größten Klub der Welt machen.