3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – FC Erzgebirge Aue, 1:2 (0:1)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der SV Wehen Wiesbaden und dem FC Erzgebirge Aue, die mit 1:2 endete. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Aue beugen mussten. Das Hinspiel war mit einer 1:5-Klatsche für die Gäste geendet.

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für Wiesbaden! Bereits nach 13 Minuten schickte der Schiedsrichter Ahmet Gürleyen zum Duschen. Kianz Froese musste nach nur 17 Minuten vom Platz, für ihn spielte Max Reinthaler weiter. Marco Schikora versenkte die Kugel zum 1:0 (33.). Zur Pause behielt der FC Erzgebirge Aue die Nase knapp vorn. Antonio Jonjic erhöhte für die Mannschaft von Pavel Dotchev auf 2:0 (65.). Wenig später kamen Emanuel Taffertshofer und Lucas Brumme per Doppelwechsel für Robin Heußer und Thijmen Goppel auf Seiten der SV Wehen Wiesbaden ins Match (70.). Florian Carstens zeichnete in der 74. Minute als Schütze des Anschlusstreffers verantwortlich, als er vor 3.751 Zuschauern vollstreckte. Gleich drei Wechsel nahm Aue in der 79. Minute vor. Omar Sijaric, Marvin Stefaniak und Jonjic verließen das Feld für Elias Huth, Paul-Philipp Besong und Borys Tashchy. Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Haslberger (St. Wolfgang) feierte der FC Erzgebirge Aue einen dreifachen Punktgewinn gegen Wiesbaden.