Karriereende wegen Super League? Toni Kroos mit erstaunlichem Wandel

Real-Präsident erklärt Kroos die Super-League-Pläne

Entscheidend war offenbar ein Gespräch mit Real-Präsident Florentino Pérez, der auch dem zwischenzeitlich gescheiterten Mega-Wettbewerb vorstehen sollte. „Ich wusste natürlich: Der, der hauptsächlich die Super League forciert, ist mein Präsident. Es ist dann schon so gewesen, dass er dann gesagt hat: ‚Komm, lass uns mal in Ruhe reden, ich erkläre dir das mal, wie und warum.‘“

In einem solchen Gespräch bekomme man „vielleicht noch ein paar Infos, die die Meinung in die oder die Richtung ändern. Aber erstmal ist es nicht so, dass mir irgendjemand den Mund verbietet. Das würde ich auch nicht wollen, weil ich glaube ich auch in der Lage bin, mir eine Meinung zu bilden.“