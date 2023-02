Anzeige

2. Liga: SC Paderborn 07 – 1. FC Kaiserslautern, 1:0 (0:0) SC Paderborn 07 gewinnt Spitzenspiel gegen 1. FC Kaiserslautern

Nichts zu holen gab es für FCK bei Paderborn. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 1:0. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte der SC Paderborn 07 die Oberhand behalten und einen 1:0-Erfolg davongetragen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der 63. Minute stellte der SCP personell um: Per Doppelwechsel kamen Sebastian Klaas und Dennis Srbeny auf den Platz und ersetzten Florent Muslija und Marvin Pieringer. Als fast schon nicht mehr mit einem Treffer zu rechnen war, gelang es Jannis Heuer doch noch, den Ball vor 14.701 Zuschauern zum 1:0 für das Team von Trainer Lukas Kwasniok über die Linie zu bringen. Dirk Schuster wollte Lautern zu einem Ruck bewegen und so sollten Daniel Hanslik und Nicolas de Preville eingewechselt für Nicolai Rapp und Jean Zimmer neue Impulse setzen (85.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Paderborn und dem 1. FC Kaiserslautern aus.

Der SC Paderborn 07 belegt mit 38 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Mit 45 geschossenen Toren gehört der SCP offensiv zur Crème de la Crème der 2. Liga. Mit dem Sieg knüpfte der SC Paderborn 07 an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Paderborn zwölf Siege und zwei Remis für sich, während es nur sieben Niederlagen setzte. Mit vier Siegen in Folge ist der SCP so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

FCK hat auch nach der Pleite die fünfte Tabellenposition inne. Nur viermal gab sich der Gast bisher geschlagen. Die Situation bei Lautern bleibt angespannt. Gegen Paderborn kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.