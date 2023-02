2. Liga: Eintracht Braunschweig – Holstein Kiel, 2:3 (0:2)

In der 14. Minute erzielte Fabian Reese das 1:0 für Holstein Kiel. Holmbert Aron Fridjonsson schoss für die Mannschaft von Coach Marcel Rapp in der 22. Minute das zweite Tor. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der Halbzeitpause veränderte Eintracht Braunschweig die Aufstellung in großem Maße, sodass Robin Krauße, Lion Lauberbach und Maurice Multhaup für Keita Endo, Anthony Ujah und Jan-Hendrik Marx weiterspielten. Mit dem 3:0 durch Timo Becker schien die Partie bereits in der 48. Minute mit den Störche einen sicheren Sieger zu haben. Das muntere Toreschießen vor 18.747 Zuschauern fand mit dem Treffer von Multhaup zum 1:3 in der 57. Minute seine Fortsetzung. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Marcel Rapp, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Alexander Mühling und Lewis Holtby kamen für Marvin Schulz und Fridjonsson ins Spiel (60.). Danilo Wiebe verkürzte für Braunschweig später in der 69. Minute auf 2:3. Am Ende punktete Kiel dreifach beim Team von Trainer Michael Schiele.