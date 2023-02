Leichtathletik: Als Tim Lobinger dem Kampfgericht den nackten Hintern zeigte - Erinnerung an einen Charakterkopf

Kimmich in tiefer Trauer

Tim Lobinger galt als einer der letzten echten Typen in der deutschen Leichtathletik. Legendär sein Auftritt aus dem Jahr 2003, als er dem Kampfgericht seinen nackten Hintern zeigte. Nun erlag der frühere Weltklasse-Stabhochspringer mit nur 50 Jahren seinem Krebsleiden. SPORT1 erinnert sich.

Mit Tim Lobinger verstarb einer der charakterstärksten Sportler , die Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten hervorgebracht hat

Dabei waren es längst nicht nur Leichtathleten, die ihrem früheren Kollegen nach schwerer Leukämie-Erkrankung die letzte Ehre erwiesen. (NEWS: So trauert die Sportwelt um Lobinger)

Bestürzung nach Tod von Tim Lobinger

„Jede einzelne Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit lässt mich nicht nur lächeln, sondern macht mich von ganzem Herzen glücklich“, schrieb der Fußballstar des FC Bayern bei Instagram . „Ich bin dir unendlich dankbar für alles“

Und dabei nahm er auch in Kauf, gewaltig anzuecken. Manche warfen dem Mann, der als erster Deutscher die magische Sechs-Meter-Marke übersprang, auch einen Hang zur Selbstinszenierung vor.

Lobinger: „Da darf man schon mal explodieren“

Legendär ist eine Anekdote aus dem Jahr 2003, als sich der damals 31-Jährige, seinerzeit beim ASV Köln aktiv, beim Weltcup-Finale in Monaco dazu hinreißen ließ, seinen nackten Hintern zu entblößen und ihn dem Kampfgericht zu präsentieren.

Tim Lobinger jubelte 2003 in Monaco bei seinem Sieg im Stabhochsprung mit heruntergelassener Hose

Was folgte: Lobinger hob sich den dritten und letzten Versuch für die 5,91 Meter auf, überquerte die Latte schließlich ohne Beanstandungen - und gewann. Anschließend zog er blank.

„Ich habe in diesem Jahr schon so viel schlucken müssen, da darf man schon mal explodieren“, rechtfertigte er sich später - und fand seine „nicht geplante“ Aktion in Ordnung: „Ich bereue es nicht.“