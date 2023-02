2. Bundesliga: Lobinger-Sohn nicht im FCK-Kader

Kimmich in tiefer Trauer

FCK-Stürmer Lex-Tyger Lobinger steht nicht im Kader des Zweitligisten. Sein Vater starb am Donnerstag an den Folgen einer Krebserkrankung.

Lobingers Sohn Lex-Tyger, der seit Saisonbeginn bei den Pfälzern unter Vertrag steht, steht nicht im Kader für das Auswärtsspiel des Zweitligisten am Freitagabend beim SC Paderborn ( JETZT im LIVETICKER ).

In 18 Einsätzen gelangen dem 23 Jahre alten Stürmer zwei Torvorlagen und ein Treffer. FCK-Trainer Dirk Schuster wechselte Lobinger, der bis Freitag jedes Mal im Kader gestanden hatte, in dieser Saison meistens in der Schlussphase ein. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)