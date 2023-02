Anzeige

Bundesliga: Ärgert Gladbach am 21. Spieltag erneut die Bayern? Müller kann Kahn-Marke einstellen

"Das ist ja total gelogen!" Gladbach-Trainer lässt Dampf ab

Udo Muras

Der FC Bayern gastiert bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach. Julian Nagelsmann will einen Remis-Fluch brechen. Edin Terzic winkt derweil ein Klopp-Rekord. Die Statistiken vor dem 21. Spieltag.

FC Augsburg – TSG Hoffenheim (Fr., 20:30)

Die TSG wartet länger als alle anderen Bundesligisten auf einen Sieg (zehn Spiele), da kommt Augsburg gerade recht. Gegen den FCA haben sie am häufigsten gewonnen (14x), zuletzt dreimal in Folge und sogar auswärts eine positive Bilanz (7-0-4).

Zudem gewann der neue Trainer Pellegrino Matarazzo drei seiner vier Duelle mit Augsburg. Alles klar? Nicht ganz: Augsburg gewann seine beiden Heimspiele 2023 und die letzten fünf Bundesligaspiele an Freitagen. Für diese Paarung gilt bisher: Wer zur Halbzeit führt, der gewinnt!

Borussia Mönchengladbach – Bayern München (Sa., 15:30)

Kein Verein ist länger ungeschlagen gegen die Bayern als Borussia – vier Pflichtspiele!

Omlin vor Duell mit Sommer: "Ich freue mich drauf"

In der Bundesliga hat sie dem Rekordmeister auch die meisten Niederlagen (27) zugefügt, 22 davon zuhause. In den vergangenen acht Jahren gewann Bayern dort nur zweimal.

Doch 2023 gewannen die Gladbacher noch kein Heimspiel, während die schon 20 Pflichtspiele ungeschlagenen Bayern die wenigsten Auswärtsniederlagen der Saison (erst eine) aufweisen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ihr Trainer Julian Nagelsmann konnte in Gladbach erst einmal gewinnen, 2019 mit Leipzig (3:1), meist spielten seine Teams dort Unentschieden (1-4-1). Das liegt auch jetzt in der Luft, denn wenn Nagelsmann mit seinen Teams (zuvor Hoffenheim, Leipzig) an einem 21. Spieltag auswärts antrat, gab es immer ein Unentschieden (4x).

Thomas Müller würde mit seinem 429. Bundesligaeinsatz für Bayern mit seinem Vorstandschef Oliver Kahn gleichziehen und sich mit ihm Platz zwei der Vereinswertung teilen.

VfL Wolfsburg – RB Leipzig (Sa., 15:30)

Nur das erste von sechs Heimspielen gegen RB verloren die Wölfe (0:1 im Oktober 2016), zuhause ist die Bilanz (2-3-1) positiv. Insgesamt liegen die Bullen aber vorne (5-5-3), zweimal in Folge gewannen sie gegen den VfL mit 2:0. VfL-Coach Niko Kovac hat noch kein Heimspiel gegen RB verloren (2-1-0).

Damit das so bleibt, müsste der VfL eigentlich nur in Führung gehen, was in diesem Duell stets eine Niederlage ausschloss - das Treffen der Plastikklubs hatte bisher nicht das Zeug zum Wendespiel. RB-Stürmer Timo Werner wartet seit fast zehn Jahren (Dezember 2013) auf ein Tor in Wolfsburg, wo es für ihn meist Niederlagen setzte (1-2-4).

Wolfsburg schwächelte in der Liga zuletzt (dreimal sieglos), gewann aber drei der letzten vier Heimspiele. Die Leipziger sind auswärts sechs Spiele ungeschlagen, das ist die längste Serie seit Oktober 2020.

VfL Bochum – SC Freiburg (Sa., 15:30)

In den bisherigen 17 Bundesligaspielen fielen immer Tore, die Bilanz (6-3-8) spricht nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen den VfL (6-3-8). In Bochum gab es nie Unentschieden (4-0-4). Während Bochum als einziger Bundesligist noch keinen Elfmeter bekam und die meisten verursachte (12), bekam der Sportclub die meisten (7).

Der VfL beeindruckt mit der längsten Heimsiegserie (fünf!) seit 1997 und spielte 13mal in Folge nicht mehr Unentschieden (erstmals seit 1989), Freiburg kommt mit zuletzt drei Auswärtsniederlagen im Gepäck. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Trainer Christian Streich, der in elf Amtsjahren nur viermal fehlte (Krankheit, Sperre) sitzt zum 340. Mal in der Bundesliga auf der Bank und stellt den Vereinsrekord von Volker Finke ein.

VfB Stuttgart – 1. FC Köln (Sa., 15:30)

Die Gründungsmitglieder treffen sich zum 94. Mal in der Bundesliga, der VfB liegt zurück (31-26-36), erinnert sich aber gerne ans letzte Kölner Gastspiel. Am letzten Spieltag 2021/22 rettete ein 2:1 gegen den FC die Stuttgarter vor dem Abstieg, der jetzt wieder droht.

Seit sechs Spielen kein Sieg, zuletzt drei Niederlagen und 16mal in Folge nicht zu null gespielt (zuhause 31x!) – auch unter Bruno Labbadia kommen die Schwaben nicht aus den roten Zahlen. Doch am Samstag personifiziert er die Sieghoffnung, als Trainer verlor er noch kein Heimspiel gegen die Kölner und nur eines von 13 Punktspielen.

Die fünfmal ungeschlagenen Kölner sind auch drei Spiele ohne Gegentor und würden mit der vierten defensiven Nullnummer den Vereinsrekord von Aug/September 2014 einstellen.

Eintracht Frankfurt – Werder Bremen (Sa., 18:30)

Der Eintracht verdankt Werder seine höchste Bundesliga-Niederlage. im November 1981 setzte es ein 2:9. Insgesamt feierten die Hessen schon 37 Siege gegen die Bremer, gegen die sie häufiger als gegen jeden anderen Klub in der Bundesliga gewannen.

In Frankfurt aber gab es zuletzt dreimal keinen Sieg mehr, zuletzt im November 2017 (2:1). Kurios: Die letzte Pausenführung schafften die Hessen in diesem Duell zuhause im April 1993.

In der Liga gewannen sie aktuell zuhause dreimal in Folge, aber gegen Aufsteiger nur jedes drittes Spiel in den vergangenen fünf Jahren (fünf von 15). Torwart Kevin Trapp steht vor seinem 222. Bundesligaspiel für die Eintracht.

Werder ist im Sinkflug – fünf der letzten sieben Spiele wurden verloren – kommt aber mit einer beachtlichen Auswärtsbilanz (4-2-3) an den Main.

Union Berlin – Schalke 04 (So., 15:30)

Schalke hat einen festen Platz in der Union-Historie. 2001 standen sie sich im Pokalfinale gegenüber, das die damals drittklassigen Berliner ehrenvoll 0:2 verloren. Im Hinspiel kam Union zu seinem höchsten Bundesligasieg (6:1).

Seit vier Duellen sind die Berliner ungeschlagen gegen das Schlusslicht, in der Alten Försterei gab es aber noch keinen Sieger: 1:1 und 0:0. Nun winkt der nächste Meilenstein für Union – die längste Siegesserie in der Bundesliga kann auf sechs Spiele anwachsen, was gegen das Schlusslicht keine Sensation wäre.

Schalke schleppt die Rekordserie von 37 sieglosen Auswärtsspielen mit sich, avisiert aber jetzt einen weiteren, kuriosen, Bundesligarekord an: das vierte 0:0 in Serie wäre ein Novum. Es kommt zum Duell der Mannschaft mit den meisten Siegen (mit dem BVB) gegen die mit den wenigsten.

Borussia Dortmund – Hertha BSC (So., 17:30)

Dortmunds Seriensieger (7 Pflichtspiele) erinnern immer mehr an die Klopp-Ära, besser kam der BVB nur 2012 aus der Winterpause (acht Siege).

Positive Serien gilt es auch an Sonntag fortzusetzen: Gegen die Hertha wurden sieben der letzten acht Duelle gewonnen, gab es achtmal keine Heimniederlage und 31mal in Folge Heimtore und nur ein einziges Mal in 35 Spielen keine – am 5. Dezember 1969 (0:0).

So spektakulär zaubert Adeyemi in diesem Jahr

Dann wäre da noch die Vereinsrekordserie von Toren in den vergangenen 43 Bundesligaheimspielen.

Wenig spricht also für den fünften Berliner Sieg in Dortmund, die bisherigen lauteten übrigens alle auf 2:1. Abstiegskandidat Hertha verlor auswärts zuletzt viermal, hat aber eine bemerkenswerte Bilanz in Auswärtsspielen an Sonntagen – nur fünf Niederlagen aus 19 Duellen.

Bayer Leverkusen – Mainz 05 (So., 17:30)

Aus den letzten zehn Duellen erbeutete Bayer 25 Punkte gegen Mainz, das seit fünf Jahren auf einen Sieg in Leverkusen wartet – es wäre der fünfte. Schon vor zwei Jahren trafen sie sich am 21. Spieltag (2:2), an dem Bayer seit acht Jahren nicht mehr verlor.

Xabi Alonsos Team ist im Aufwind, gewann sechs der letzten acht Spiele und hat den Fans 25x in Folge kein 0:0 mehr zugemutet. Die Mainzer holten vier ihrer sieben Siege auswärts, wo sie aber vier Spiele sieglos sind.