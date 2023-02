Football: XFL-Start mit Dwayne "The Rock" Johnson - seine Ex-Frau lenkt das Imperium

Die am Wochenende bei SPORT1 anlaufende Football-Liga XFL ist das neueste Projekt des hunderte Millionen Dollar schweren Business-Kosmos von Dwayne „The Rock“ Johnson. Einmal mehr in einer Schlüsselposition: seine frühe Gattin.

Was manchen überraschen könnte: Den Großteil davon verdient er nicht durch Filmgagen, sondern durch Business-Projekte, in denen auch seine Ex-Frau und langjährige Geschäftspartnerin eine tragende Rolle spielt.

Dwayne „The Rock“ Johnson strebte vor WWE-Karriere in die NFL

Der junge Rock war in den Neunzigern Defensive Tackle beim Universitätsteam Miami Hurricanes, unter seinen Teamkollegen: Altersgenosse und Positionskonkurrent Warren Sapp, später Super-Bowl-Champion mit den Tampa Bay Buccaneers und Hall of Famer.

Dany Garcia ist Managerin ihres Ex-Manns - und anderen Topstars

Während seiner Zeit an der University of Miami lernte Johnson die Finanzstudentin Dany Garcia kennen und lieben. Die heute 54-Jährige wurde nicht nur Johnsons erste Frau und Mutter von Tochter Simone ( jetzt auch bei WWE aktiv ), sondern auch über die 2008 geschiedene Ehe hinaus die Lenkerin seines Business-Imperiums.

Die Hobby-Bodybuilderin Garcia, die anfangs als Investmentbänkerin bei Merrill Lynch Karriere gemacht hatte, wurde 2008 offiziell Managerin ihres Ex-Manns und wurde in demselben Jahr auch selbst als Produzentin in Hollywood aktiv.

2012 gründeten Garcia und Johnson gemeinsam die Produktionsfirma „Seven Bucks Promotions“ („Seven Bucks“ = 7 Dollar). Die beiden nahmen damit Johnsons Filmkarriere in die eigene Hand, ein Großteil von Johnsons Blockbustern wurde seitdem von dem Unternehmen finanziert: Baywatch, Rampage, Skyscraper, die Jumanji-Serie, Hobbs & Shaw. Auch die Sport-Realityshow Titan Games, die autobiografische TV-Serie Young Rock und der Indy-Film „Fighting with my Family“ über die Lebensgeschichte von Wrestlerin Paige / Saraya stellten Seven Bucks auf die Beine. (SERVICE: die Positionen im Football)