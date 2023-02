Skispringerin Althaus in starker WM-Form: Sieg in Rasnov

"Der zweite Sprung war richtig gut. Ich wollte locker bleiben und alles geben", sagte Althaus, die schon 2018 in Transsilvanien gewonnen hatte, in der ARD.

Althaus kämpft um Kristallkugel

Im Kampf um die Kristallkugel verkürzte Althaus mit jetzt 1193 Punkten den Rückstand auf Pinkelnig (1402) um 20 Zähler. "Ich will natürlich dran bleiben und nehme alles mit, was geht", sagte sie.

Am Samstag (10.00 Uhr) steht in Rasnov der letzte Wettkampf vor der WM an. In Planica geht es für Althaus und Co. schon am Donnerstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) um die Einzelmedaillen von der Normalschanze.