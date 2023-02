Real Madrid: Akademie "La Fabrica" stellt 55 LaLiga-Profis - auch beim FC Barcelona

In Spanien wird üblicherweise von Barcelonas Nachwuchsakademie geschwärmt. In 17 von 20 LaLiga-Mannschaften stehen jedoch insgesamt unglaubliche 55 Spieler, die bei einem anderen Klub ausgebildet wurden.

Üblicherweise ist es „La Masia“, die berühmte Nachwuchsakademie des FC Barcelona, mit der man gute Jugendarbeit in Spanien verbindet. Bei einem Blick auf die Anzahl der Ex-Spieler, die aktuell in Spaniens höchster Spielklasse aktiv sind, beeindruckt aber eine andere Akademie.

Die Rede ist von „La Fabrica“, der Nachwuchsakademie Real Madrids, die in Spanien höchster Spielklasse großen Respekt genießt. So steht in 17 Kadern der 20 LaLiga-Mannschaften mindestens ein Spieler, der beim Hauptstadt-Klub das Fußball spielen gelernt hat. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Insgesamt stehen so laut The Athletic 55 Spieler mit Ausbildung in „La Fabrica“ in den Kadern der spanischen Erstliga-Klubs, das entspricht fast drei Spielern pro Klub. Bei den Königlichen selbst stehen mit Vinicius Jr., Rodrygo, Fede Valverde, Dani Carvajal, Nacho Fernández, Lucas Vázquez und Mariano Díaz sieben Spieler unter Vertrag, die in Madrid ausgebildet wurden oder in der zur Akademie zugehörigen zweiten Mannschaft aufliefen.