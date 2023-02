2. Bundesliga LIVE im TV, Stream, Ticker mit Kaiserslautern, Braunschweig, Darmstadt und St. Pauli

Der Start in den 21. Spieltag der 2. Bundesliga sieht das Verfolgerduell zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Kaiserslautern. Dazu muss Kiel in Braunschweig antreten.

Gleich zum Auftakt in den 21. Spieltag im deutschen Fußball-Unterhaus bekommen die Fans einen echten Knaller präsentiert.

Der 1. FC Kaiserslautern tritt beim SC Paderborn 07 (ab 18.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) an. Und eins ist sicher: Beiden Teams hilft nur ein Sieg. (DATEN: Spielplan der 2. Bundesliga)

In der Tabelle liegen die Teams punktgleich auf den Rängen vier und fünf. Lediglich dank der besseren Tordifferenz haben die Ostwestfalen aktuell die Nase vorne. Ein Dreier gegen den direkten Konkurrenten wäre da natürlich doppelt wichtig. Zumal als Lohn - zumindest vorübergehend - der Sprung auf Rang drei winkt. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Doch bei aller Euphorie ruft Paderborn-Coach Lukas Kwasniok zur Vorsicht auf. „Wir brauchen Geduld“, ermahnte er sein Team. Vor allem sei es wichtig, gegen die Roten Teufel nicht in Rückstand zu geraten.

Aber auch auf Seiten der Lauterer hat man eine genaue Vorstellung, wie das Spiel ablaufen soll. Die Niederlage am vergangenen Spieltag beim FC St. Pauli habe man verdient verloren, „weil wir uns offensiv ein wenig den Schneid abkaufen lassen haben“, analysierte FCK-Coach Dirk Schuster. „Das wollen wir am Freitag in Paderborn besser machen.“ (DATEN: Ergebnisse der 2. Bundesliga)