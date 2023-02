Karriere-Schritt: Flörsch in Alpines Förderkader

Rennfahrerin Sophia Flörsch hat in ihrem Kampf um eine Zukunft in den Topklassen des Motorsports einen bemerkenswerten Schritt getan.

Rennfahrerin Sophia Flörsch hat in ihrem Kampf um eine Zukunft in den Topklassen des Motorsports einen bemerkenswerten Schritt getan. Die 22-Jährige gehört ab sofort zum Nachwuchskader des französischen Alpine-Rennstalls, das gaben beide Seiten im Rahmen der Fahrzeugpräsentation für die Formel 1 bekannt. Flörsch wird in diesem Jahr beim Team PHM Charouz ihr Comeback in der Formel 3 geben.