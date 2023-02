Schwarz will "weiter mutig bleiben"

Trainer Sandro Schwarz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC will den Schwung aus dem ersten Sieg des Jahres auch im Spiel bei Borussia Dortmund nutzen. "Wir müssen weiter mutig bleiben in der jeweiligen Grundordnung, auch mit der maximalen Intensität, aber auch mit dem Wissen, dass Dortmund die ein oder andere Ballbesitzphase haben wird, in der wir gut verteidigen müssen", sagte der Coach vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).