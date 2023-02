VfL Wolfsburg: "Überrascht war ich nicht" - hier ist Wimmer so gut wie Messi und De Bruyne

Im Sommer 2021 ging er von Austria Wien zu Arminia Bielefeld. In seiner ersten Bundesliga-Saison spielte er sich trotz des Abstiegs in den Fokus größerer Klubs und landete 2022 beim VfL Wolfsburg.

Im SPORT1 -Interview sagt der 21 Jahre alte Österreicher, weshalb er fast Gewichtheber geworden wäre, was er über Ex-Teamkollegen Max Kruse denkt und welche Person die wichtigste Rolle in seiner Karriere gespielt hat.

Wimmer : Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Für mich war Max kein Unruhefaktor. Ich habe mich auch gut mit ihm verstanden. Zu dem, was generell passiert ist, will und kann ich mich nicht äußern.

SPORT1: Ihr Weg zum Profifußballer war ja nicht immer so geradlinig. Sie waren Gewichtheber in der Jugend. Wieso haben Sie dann doch den Weg zum Fußball gewählt?

SPORT1: Ihr Weg zum Profifußballer war ja nicht immer so geradlinig. Sie waren Gewichtheber in der Jugend. Wieso haben Sie dann doch den Weg zum Fußball gewählt?

Wimmer : Ja, ich war da in der Sport-Mittelschule. Da brauchte man zwei Sportarten. Da war ich natürlich beim Fußballspielen und im Gewichtheben ganz gut. Aber die Gegner waren auch nicht die besten, sage ich mal. In der vierten Klasse musste ich mich dann zwischen Fußball und Gewichtheben entscheiden. Und da ging es dann zum Fußball.

Wimmer : Auf jeden Fall. Aber es gab jetzt nicht die schönsten Sportarten, die ich mir aussuchen konnte. Und da ging es dann mit meinen besten Freunden damals zum Gewichtheben. Das war dann am Anfang eher noch Spaß, aber dann wurde daraus immer mehr. Ich habe auch ein paar Turniere gewonnen. Zum Gewichtheben ging ich immer so zwei bis dreimal die Woche.

Wimmer : Meine Oma hat die größte Rolle in meiner Karriere gespielt. Sie hat mich immer zum Fußball gebracht und in der Jugend überall hingefahren. Sie war bei jedem Match dabei und hat mich unterstützt. Sie hat mir sehr viel geholfen.

SPORT1: Sie haben hier in Wolfsburg um die Tür den Bezirksliga-Verein WSV Wendschott, bei dem Sie ab und an gerne zuschauen. Wie kam es dazu? Gehen Sie manchmal hin und schauen zu, geben vielleicht sogar Tipps?

SPORT1: Sie haben hier in Wolfsburg um die Tür den Bezirksliga-Verein WSV Wendschott, bei dem Sie ab und an gerne zuschauen. Wie kam es dazu? Gehen Sie manchmal hin und schauen zu, geben vielleicht sogar Tipps?

Wimmer: Tipps bekommen sie keine von mir (schmunzelt). Ich bin aber des Öfteren da. Wenn man bei mir in der Wohnung am Balkon hinausschaut, sieht man direkt den Fußballplatz. Ich verstehe mich gut mit denen. Wir sitzen auch öfters beim Griechen und essen etwas. Wir sitzen auch mal in der Kabine und tratschen. Sie waren auch schon bei mir in der Wohnung.