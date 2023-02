Weltcup in Cottbus: Seitz und Dunkel führen DTB-Riegen an

Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart und der Hallenser Nils Dunkel, EM-Dritter am Pauschenpferd, führen die deutschen Riegen beim zum Weltcup gehörenden Turnier der Meister vom 23. bis 26. Februar in Cottbus an.

Der traditionsreiche Wettbewerb, der seit 50 Jahren ausgetragen wird, ist der erste internationale Kunstturn-Höhepunkt in der vorolympischen Saison. Die diesjährigen Europameisterschaften werden im April in Antalya ausgetragen, Schauplatz der Welttitelkämpfe ist im Oktober Antwerpen.

Nicht an die Geräte geht in der Lausitz-Arena Lukas Dauser aus Unterhaching. Der Vize-Weltmeister am Barren, 2022 zu Deutschlands Turner des Jahres gewählt, laboriert noch an den Folgen einer Ende vergangenen Jahres erlittenen Schulterverletzung.