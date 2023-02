Grotheer gewinnt Skeleton-Gesamtweltcup

Für Grotheer genügte das Ergebnis, um den Vorsprung auf Weston zu verteidigen. Der 30-Jährige war 2020 und 2021 Weltmeister, 2022 gewann er Olympiagold in Peking. Nun nahm er erstmals die Auszeichnung als konstantester Pilot im Weltcup entgegen. "Ich habe alles gewonnen in diesem Sport, alles, was ich mir jemals erträumt habe", sagte er: "Dass ich es so ins Ziel gerettet habe, macht mich sehr stolz."