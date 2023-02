Finanzielle Probleme und Unwägbarkeiten - FaZe Clan kündigt 20% der eigenen Belegschaft

In einem hart umkämpften Finale bezwingt der FaZe Clan mit Natus Vincere den amtierenden Weltmeister und krönt sich selbst zum Major-Sieger © PGL

Der FaZe Clan ist eine der bekanntesten eSports-Brands der Welt und hat mit unzähligen namhaften Größen aus Film, Funk und Fernsehen zusammengearbeitet. Trotzdem befindet sich das Unternehmen aktuell in finanziellen „Unwägbarkeiten“, weshalb 20 Prozent der Belegschaft entlassen wurde.

Erst im vergangenen Jahr machte das Thema die Runde, dass der FaZe Clan die erste eSports-Organisation mit einem Wert von beinah einer Milliarde US-Dollar sei. Tatsächlich beschränkt sich das Unternehmen schon lange nicht mehr ausschließlich auf die Bereiche Gaming und eSports. Auch Kooperationen, unter anderem mit der NFL oder Automobilherstellern wie Porsche, sorgten dafür, dass die Marke weiter wuchs und schlussendlich, 2022, an die Börse ging. Seither ist FaZe an der NASDAQ gelistet, was zudem ein Novum für ein Unternehmen aus diesem Geschäftsbereich darstellt.