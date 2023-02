Steko's Fight Night bei SPORT1: Weltmeister-Duell in München

Bei Steko‘s Fight Night am Samstag steht gleich für vier deutsche Kickbox-Asse ein WM-Titel auf dem Spiel. Dominik Santl steht vor einem Duell, dass Promoter Steko an Ali vs. Foreman erinnert.

Es ist die Frage, die am Samstag bei Steko‘s Fight Night in München geklärt werden soll. Zu den vier WM-Duellen zählt eines, bei dem gleich zwei Champions aufeinandertreffen werden.

Kickbox-Weltmeister Santl trifft auf Champion der Konkurrenz

Neben dem Duell der Weltmeister gibt es drei weitere WM-Kämpfe: In der Klasse bis 70 Kilo fordert Pascal Schroth den amtierenden WKU-Champion Edi Shehaj aus Albanien, in der bis 67 Kilo will WKU-Europameister Oscar Plasene gegen Domenico Lomurno aus Italien auch Weltmeister werden. In einem deutschen Duell in der Klasse bis 65 Kilo der Frauen fordert ISKA-Europameisterin Deborah Melhorn WKU-Weltmeisterin Michaela Michl.