Irrer Traum! NFL-Legende Jared Allen will zu Olympia

Jared Allen galt während seiner Karriere als einer der besten Quarterback-Jäger der NFL. Doch nun startet er im Curling durch und hat berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme bei Olympia 2026.

Wird eine NFL-Legende zur Medaillenhoffnung der USA bei Olympia 2026?

Wenn es nach Jared Allen geht, dann auf jeden Fall. Er galt einst als einer der besten Quarterback-Jäger der NFL. Der 40-Jährige lief von 2005 bis 2015 als Defensive End für die Kansas City Chiefs, Minnesota Vikings, Chicago Bears und Carolina Panthers auf - und hinterließ seine Spuren.

Satte fünf Mal wurde er in den Pro Bowl gewählt. Zudem sammelte in den Spielzeiten 2007 und 2011 niemand so viele Sacks wie er. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Allen will zu Olympia in Mailand

Inzwischen arbeitet er an einer weiteren erfolgreichen Sportkarriere: im Curling.

Im Gespräch mit Star Tribune offenbarte Allen, dass er bei den Olympischen Winterspielen in Mailand dabei sein will. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Der ehemalige Footballer spielt seit fünf Jahren Curling und hat bereits große Fortschritte gemacht.

„Ich dachte, Curling würde viel einfacher werden, als es war“, sagte Allen. „Aber ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie etwas anfangen, es auch zu Ende bringen.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Allen trainiert bei Olympiasieger

Er fügte an: „Es ist so anders als das, was wir als Footballspieler gewohnt sind. Ich glaube, das ist es, was mich so fasziniert hat. Es ist ein Spiel der Finesse. Man muss zwei Schläge im Voraus denken. Und man muss lernen, seinen Körper, seine Gefühle und seinen Herzschlag zu kontrollieren. Das hat einige Zeit gedauert, um sich zurechtzufinden.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Dabei hat der Star einen prominenten Mentor. Denn Allen wird von John Benton gecoacht. Dieser hatte bei Olympia 2010 mit dem Team USA die Goldmedaille gewonnen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

In Allens Team spielt mit Kapitän Jason Smith ein weiterer Olympiasieger von damals mit. Hunter Clawson und Dominik Maerki machen das Quartett komplett.

Mittlerweile ist Allens Mannschaft in der Rangliste der World Curling Federation der Männer auf Platz 89 angekommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

US-Meisterschaft: Allen setzt Ausrufezeichen

Und während die Sportwelt dem Super Bowl am kommenden Sonntag entgegenfiebert, hat Allen eine ganz wichtige Aufgabe im Curling vor sich. In dieser Woche finden die US-Meisterschaften in Denver statt.

„Unser Ziel bei den nationalen Meisterschaften ist es, so viele Teams wie möglich zu schlagen und zu sehen, wo wir landen“, hatte Allen angekündigt und direkt ein Ausrufezeichen gesetzt.

Im ersten Duell gegen das Team von John Shuster, Olympiasieger von 2018 gewann Allen mit 10:6. Auch das zweite Match ging mit 8:6 an Team um Skip Jason Smith (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Danach aber ging nicht mehr allzu viel für Allen und seine Teamkollegen. Es folgten vier Niederlagen und nur noch ein Sieg. Die Playoffs der vier besten Mannschaften verpasste Allens Team auf Platz sechs.

Es werden also andere Spieler das US-Team als nationaler Meister bei der Weltmeisterschaft im April in Ottawa vertreten.

