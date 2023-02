Auftakt in der XFL: Neustart mit „The Rock“

Saisonstart in der XFL © XFL/XFL/XFL

Knapp eine Woche nach dem Super Bowl startet die „neue“ XFL in ihre Saison. Bereits zum dritten Mal nach 2001 und 2020 kommt es zum Versuch, die Footballliga in den USA zu etablieren. Mitbesitzer ist der ehemalige Wrestler und heutige Hollywoodstar Dwayne „The Rock“ Johnson.

"Das X in XFL steht für die Überschneidung von Träumen und Chancen", sagt Johnson, "die Spieler kommen mit ihren Träumen, wir treffen sie auf halber Strecke und geben ihnen eine Chance." Ein Konsortium um den 50-Jährigen und seine frühere Ehefrau Dany Garcia, eine Filmproduzentin, hatte die Liga vor drei Jahren übernommen.

Insgesamt sind acht Teams am Start, vier in der North (Washington, Seattle, St. Louis, Las Vegas), vier in der South Division (Arlington, Houston, Orlando, San Antonio). Es gibt zehn Spieltage vor den Play-offs (29./30. April) und dem Finale (13. Mai). Sport1 zeigt mindestens zehn Spiele pro Saison live im Free-TV (jeweils sonntags, 21.00 Uhr), auf den anderen Plattformen des Senders sind alle 43 Partien zu sehen.