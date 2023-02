Wirbel um Mbappé! PSG-Star sorgt mit Post für Verwunderung

Kurios! Ein Post von PSG-Star Mbappé in den sozialen Netzwerken sorgt im Fan-Lager von Manchester United für Verwunderung. Verantwortlich dafür ist die Übersetzung.

Der Franzose teilte nach dem Spiel ein Foto von sich in den sozialen Netzwerken. Vor allem die Bildunterschrift sorgte im Fan-Lager von Manchester United für Verwunderung. Mit Blick auf das Rückspiel gegen den FC Bayern in drei Wochen schrieb Mbappé auf Französisch: „Alles, was noch zu tun ist“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)