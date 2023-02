Europa League: Barca-Star Raphinha wütet nach Auswechslung

Raphinha hat seine Auswechslung im Spiel es FC Barcelona gegen Manchester United so gar nicht gepasst. Der Stürmer macht seinem Ärger mehr als deutlich Luft.

Nachdem er in der 83. Minute ausgewechselt worden war, schlug er mehrmals auf einen Sitz der Ersatzbank des FC Barcelona ein. Teamkollege Jordi Alba, der zuvor selbst ausgewechselt wurde, musste eingreifen und ihn beruhigen.

Xavi kann Raphinhas Wut nachvollziehen

Im Gespräch mit BT Sport sagte der Trainer: „Das ist normal, so ist der Fußball. Ich sage den Spielern, dass sie wütend sein müssen. Und zwar auf eine positive Art und Weise. Als ich Spieler war, war ich auch wütend, wenn die Trainer mich auswechselten.“

In seiner ersten Saison in Barcelona kam der Stürmer bisher auf 31 Einsätze, in denen er sieben Tore und neun Vorlagen erzielte.