Neymar verliert auch beim Poker

Die European Poker Tour ist nach acht Jahren Pause zurück in Frankreich und feiert eine Premiere. Nachdem die größte Turnierserie Europas bis 2015 jährlich im mondänen Seebad Deauville in der Normandie zu Gast war, wird diesmal in der französischen Hauptstadt Paris, genauer gesagt im Hyatt Regency Paris Ètoile, gespielt.

Der Startschuss ist bereits am Donnerstag mit Spieltag 1 beim €10.200 Mystery Bounty gefallen, und unter den 63 Teilnehmern war auch Neymar jr., der sich am Pokertisch in deutlich besserer Verfassung präsentierte als tags zuvor bei der 0:1-Heimniederlage mit Paris St. Germain im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München. Der Brasilianer überstand die ersten acht Levels im Mittelfeld und musste sich erst am zweiten Tag geschlagen geben. Die Geldränge erreichte Neymar nicht. Es gewann der Portugiese Andre Marques.