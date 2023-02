Trauer um Lobinger: „Verlieren einen großartigen Menschen“

Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften am Wochenende in Dortmund wird es eine Schweigeminute für Lobinger geben, der am Donnerstag im Alter von 50 Jahren einem schweren Krebsleiden erlag. Lobinger knackte als erster deutscher Stabhochspringer im Freien die magische Sechs-Meter-Marke. Seine größten Erfolge errang er in der Halle: 1998 wurde er in Valencia Europameister, 2003 krönte er sich in Birmingham zum Weltmeister. Im Freien stand er bei der EM zweimal auf dem Podest: 2002 gewann Lobinger in München Bronze, 2006 in Göteborg holte er Silber.