NBA: Das Handgelenk! Sorge um Bucks-Superstar

Giannis Antetokounmpo verletzt sich beim Sieg seiner Milwaukee Bucks an der Hand. Er droht das All-Star-Game zu verpassen.

Eine Handgelenksverletzung des zweimaligen NBA-MVP Giannis Antetokounmpo hat den zwölften Sieg in Folge der Milwaukee Bucks getrübt.

In einem ersten Bericht der Bucks hieß es, Antetokounmpo, der 2019 und 2020 wertvollster Spieler der NBA war, habe offenbar eine Verstauchung des rechten Handgelenks erlitten. „Wir werden sehen, wie er sich morgen und an den nächsten Tagen fühlt“, sagte Coach Mike Budenholzer. Er wisse nicht, ob Antetokounmpo zum All-Star-Spiel nach Salt Lake City reisen werde.

Dort ist Antetokounmpo in der Nacht zum Montag als Teamkapitän vorgesehen. In Chicago kam der athletische Profi auf nur zwei Punkte. Mit zusätzlichen drei Assists setzte sich Antetokounmpo mit nun insgesamt 3.274 Vorlagen an die Spitze seiner Franchise. Den bisherigen Rekord hielt Paul Pressey (3.272) aus den Jahren 1982 bis 1990.