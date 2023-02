Leverkusen bangt um Topscorer Diaby

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bangt nach dem verlorenen Hinspiel in der Zwischenrunde der Europa League gegen die AS Monaco (2:3) um seinen Topscorer Moussa Diaby. Der Franzose musste in der 56. Minute ausgewechselt werden, nur wenige Momente zuvor hatte er mit einer technisch starken Aktion das zwischenzeitliche 1:1 gegen den französischen Topklub erzielt.

Vor dem Rückspiel in Monaco am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) ist Leverkusen noch in der Bundesliga gefordert. Am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) trifft das Alonso-Team auf Mainz 05.