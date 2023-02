2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag trifft Heidenheim auf den Club. Anstoß ist um 13:30 Uhr. Der 1. FC Heidenheim 1846 kam zuletzt gegen den Hamburger SV zu einem 3:3-Unentschieden. Nürnberg schlug den SSV Jahn Regensburg am Samstag mit 1:0 und hat somit Rückenwind. Das Hinspiel entschied Heidenheim mit 3:0 klar für sich.

Auf des Gegners Platz hat der 1. FC Nürnberg noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst neun Zählern unterstreicht. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Erst 17 Treffer markierte die Mannschaft von Markus Weinzierl – kein Team der 2. Liga ist schlechter. Zuletzt gewann der 1. FC Nürnberg etwas an Boden. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte der Club in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss Nürnberg diesen Trend fortsetzen.

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der Club schafft es mit 22 Zählern derzeit nur auf Platz 13, während der 1. FC Heidenheim 1846 15 Punkte mehr vorweist und damit den dritten Rang einnimmt. Als bequemer Gegner gilt der Club nicht. 46 Gelbe Karten kassierte der 1. FC Nürnberg schon in der laufenden Saison. Eine gemütliche Vorstellung wird es für Heidenheim demnach nicht werden. Mit zehn Siegen war der 1. FC Heidenheim 1846 genauso häufig erfolgreich, wie Nürnberg in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.