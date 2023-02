Champions League: PSG-Star Sergio Ramos entschuldigt sich bei deutschem Fotografen - Schubs-Eklat nach Bayern-Pleite

„Der ( Schubser, d. R .) kam für mich aus dem Nichts. Zuerst war ich dann schon erschrocken“, erklärte der Fotograf der dpa . Am Donnerstag hat Gilliar verraten, dass sich der Spanier persönlich bei ihm meldete und um Entschuldigung bat.

Auf Instagram meldete sich nun Gilliar zu Wort: „Überraschung am Abend: Gestern hat sich Sergio Ramos persönlich bei mir gemeldet und sich für sein Verhalten entschuldigt. Entschuldigung angenommen, Fall abgeschlossen.“

Der Superstar selbst teilte den Beitrag des Fotografen daraufhin in seiner Story und bedankte sich für die Versöhnung der beiden auf Deutsch: „Danke, Markus“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Das Weiterkommen in der Champions League würde die angespannte Lage bei Ramos und seinen Mannschaftskollegen sicherlich mildern. Dafür muss jedoch das Rückspiel für die Pariser am 8. März in der Allianz Arena deutlich besser verlaufen.