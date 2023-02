Anzeige

Europa League: Wirtz-Traumsolo und Hradecky-Patzer bei später Bayer-Niederlage Später Schock nach Wirtz-Traumsolo

Schick für Leverkusen der X-Faktor im Kampf um Europa?



Bayer Leverkusen verliert gegen AS Monaco aufgrund eines späten Gegentreffers. Das Team von Trainer Xabi Alonso steht vor dem Rückspiel unter Druck.

Mega-Fauxpas, Traumsolo und Weitschusskracher!

Bayer Leverkusen hat sich am Donnerstagabend im Zwischenrunden-Hinspiel in der Europa League mit 2:3 (0:1) gegen AS Monaco verloren. Dabei bekamen die Zuschauer in Leverkusen viele spektakuläre Szenen zu sehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Nach dem Abpfiff kam es noch zu einer Auseinandersetzung zwischen den Teams. Am Mikrofon von RTL wusste Leverkusens Robert nicht, was vorgefallen ist: „Ich habe mich davon ferngehalten. Ich habe auch gar keine Kraft für diese Sch**** an der Seitenlinie.“

Hradecky mit Fauxpas

Bezüglich der Niederlage war er genervt: „Wir haben es nach dem Rückstand echt stark gemacht und sind mit Schwung aus der Pause gekommen. Wir drehen dann das Spiel, aber waren anschließend zu locker. Insgesamt gab es drei Torschüsse von Monaco und zwei davon sind drin plus das Eigentor. Das spiegelt das Spiel wider. Kleinigkeiten wurden bestraft. Wir sind heißer denn je. Es ist noch nicht gelaufen.“

Bayern-Leihgabe Alexander Nübel, der zwar zweimal hinter sich greifen musste, aber trotzdem ein gutes gespielt hat, war glücklich nach dem Auswärtssieg: „Es war ein schwieriges und am Ende hitziges Spiel. Wir nehmen den Sieg sehr, sehr gerne mit - auch wenn es am Ende glücklich war.“

Daraufhin waren die Monegassen die bessere Mannschaft. Sie verpassten es allerdings, ihre Führung zu erhöhen. Nachdem Seitenwechsel schlug dann die Stunde von Bayer-Star Florian Wirtz.

Wirtz mit Traumsolo reicht nicht

Der 19-Jährige leitete kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich von Moussa Diaby ein (48.) und drehte in der 59. Minute per Traumsolo die Partie. Es war nach seinem Kreuzbandriss der erste Pflichtspieltreffer nach 369 Tagen. Dabei ließ er zunächst mehrere Gegenspieler aussteigen, ehe der Rechtsfuß aus rund 16 Metern den Ball ins rechte Toreck platzierte.

Seit der Gründung der Europa League (2009) ist Wirtz der erste Bayer-Profi, der in vier Einsätzen in Folge direkt an einem Tor beteiligt ist.

Die Führung hielt jedoch nur eine Viertelstunde. Aus dem Nichts glichen die Gäste das Duell wieder aus. Krepin Diatta bekam an der Strafraumgrenze den Ball, zog nach innen und schlenzte den Ball aus 16 Metern ins lange Eck an Hradecky vorbei.